Израиль заявил в четверг, что вместе с Соединенными Штатами разрабатывает новый противоракетный щит Arrow-4. Он станет еще одним слоем в оборонительной системе, ориентированной на Иран.

Об этом сообщает Голос Америки.

В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет, летящих в атмосфере и в космосе.

– Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит совершить технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новым угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами, - заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа носит оборонительный характер и направлена на сдерживание нападений.

Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также участвуют американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. При этом он пообещал, что Израиль не допустит создания ядерного оружия Ираном.