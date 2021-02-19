Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что на сегодня в стране от коронавируса привито 2,5 млн человек. При этом более 860 тысяч человек уже получили две дозы вакцины.

Об этом Адам Недзельский сообщил на своей странице в Twitter.

– 18 февраля преодолен рубеж в 160 тысяч прививок за сутки. Всего выполнено 2,5 млн прививок, - сообщил Недзельский.

Как известно, Польша закупила более 90 млн доз вакцины у пяти производителей. В частности это Pfizer - 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson & Johnson - 17 млн, Moderna - 6,7 млн и CureVac - 5,7 млн.

Напомним, председатель группы экспертов ВОЗ, прибывших в Китай, Питер Бен Эмбарек сообщил, что версия о том, что коронавирус могли завести в Китай из другой страны в замороженных продуктах крайне маловероятной.