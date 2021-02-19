Председатель группы экспертов ВОЗ, прибывших в Китай, Питер Бен Эмбарек сообщил, что версия о том, что коронавирус могли завести в Китай из другой страны в замороженных продуктах крайне маловероятной.

Об этом сообщает Укринформ

По его словам, в Китае были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и не могли завести в страну 2019 года, когда нигде в мире не фиксировалось коронавируса.

— Потому идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания - это не та версия, на которой мы фокусируемся, — сказал Питер Бен Эмбарек.

Он добавил, что ВОЗ склоняется к той версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.

Ранее сообщалось, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.