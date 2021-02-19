Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается, однако президент Джо Байден сейчас «сосредоточен на внутриполитической повестке дня».

Как сообщает Европейская правда, об этом он рассказал в пятницу на брифинге в Киеве.

— Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном, — сказал Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, вчера он получил последний отчет из посольства в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации, и он не видит причин для беспокойства.

— В том числе они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Ведется нормальная плановая работа, подготовка к этому разговору, — сказал министр.

По словам Кулебы, президент США практически «свел к нулю» все международные контакты и сейчас сосредоточен на внутренних делах.

— Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня, — отметил министр.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что «немного» зол на экс-президента США Дональда Трампа.