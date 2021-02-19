Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании по вакцинации еще не начались.

Как сообщает Европейская правда, об этом президент Франции рассказал Financial Times.

В интервью из Елисейского дворца Макрон сказал, что африканские страны иногда покупают западные вакцины, такие как препараты, произведенные AstraZeneca, по «астрономическим ценам» - выше, чем платит ЕС, и получают предложения китайских и российских вакцин неопределенной эффективности против новых вариантов вируса.

– Мы не говорим о миллиардах доз сразу или о миллиардах и миллиардах евро. Речь идет о более быстром распределении 4-5% имеющихся у нас доз. Это не изменит наших кампаний по вакцинации, но каждая страна должна выделить небольшое количество доз, которые она должна передать из десятков миллионов, очень быстро, чтобы люди на местах видели, как это происходит, - добавил он.

Макрон заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала европейскую инициативу по распределению вакцин, добавив, что он надеется заручиться поддержкой и США.

По его словам, при отсутствии такой схемы Китай и Россия заполнят вакуум, «прокладывая путь к войне влияния за вакцины».

Макрон выступил с предложением накануне виртуального саммита лидеров G7 в пятницу, где этот вопрос будет обсуждаться.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.



