Украина в ближайшее время обратится к Евросоюзу с просьбой применить новый санкционный механизм за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщает Европейская правда, об этом в пятницу на брифинге в Киеве сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН, а в четверг 18 февраля МИД начал подготовку для коммуникации с ЕС по этому вопросу.

— Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека. Поэтому уже вскоре, возможно, даже сегодня, я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой, — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в оккупированном Крыму с четырех утра 17 февраля сотрудники ФСБ России провели обыски у крымских татар и задержали по меньшей мере пятерых из них. Украина возбудила против оккупантов уголовные производства.