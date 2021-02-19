Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не видит смысла пока в возвращении в Беларусь. По ее словам, это ничего не изменит.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что из-за рубежа оппозиционеры хотя бы имеют возможность привлекать внимание к проблемам в Беларуси.

– Мое возвращение и возвращение других оппозиционеров в Беларуси не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры, - заявила она.

При этом оппозиционерка заявила, что протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси будут продолжаться.

– Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажать. Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто в них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов, - отметила Светлана Тихановская.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.