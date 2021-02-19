Морской порт «Ольвия» в 2020 году сократил грузооборот в 2,3 раза по сравнению с 2019, а именно — до 211,2 тысяч тонн.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Администрация морских портов Украины», передают Порты Украины.

Так, перевалка экспортных грузов снизилась вдвое — до 204,2 тысяч тонн, импортных — в 11,9 раза, до 6 тысяч тонн, каботажных — в 3,5 раза, до 0,7 тысяч тонн. Перевалка транзитных грузов составила 0,3 тысяч тонн.

В свою очередь, перевалка сыпучих грузов сократилась в 3,2 раза — до 120,2 тысяч тонн. Снизилась переработка зерна — в 3,9 раза, до 60 тысяч тонн; строительных грузов — на 28,1%, до 38,4 тысяч тонн.

Перевалка кокса составила 4,3 тысяч тонн. Также переработка других сыпучих грузов сократилась в 2,3 раза — до 17,5 тысяч тонн, тарно-штучных грузов — на 9,8% — до 91 тысяч тонн. В частности, сократилась перевалка металлопроката — на 3,4%, до 90,1 тысяч тонн, и других тарно-штучных грузов — в 8,6 раза, до 0,9 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в морпорту «Ольвия» в Николаеве по состоянию на 8 утра 1 февраля были ограничены операции с зерновыми из-за дождя.