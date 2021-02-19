Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах.

Об этом сообщает БелТА.

— Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, - заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях имели право использовать нелетальное оружие «для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству».

Как известно, Александр Тарайковский получил смертельное ранение 10 августа на улице Притыцкого в Минске. Он стал первой жертвой в ходе протестов в столице. Второй жертвой стал 25-летний Александр Вихор, которого задержали в Гомеле 9 августа, а через два дня стало известно, что его нет в живых.

Напомним, журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.