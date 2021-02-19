Большинство украинцев (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года, передает РБК-Украина.

Согласно полученным данным, противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный. Еще четверть жителей страны (26%) безразличны по отношению к новой норме закона, 1% — впервые об этом слышат, а 2% — не определились.

На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины респондентов (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Треть опрошенных (31%) к этому безразлична, а 2% — не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился среди 1802 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщалось ранее, 51% украинцев заявили, что считают угрозу коронавируса преувеличенной. Не разделяют такое мнение 43% опрошенных. В среднем в мире 42% людей верят, что угроза COVID-19 преувеличена — убежденность в этом увеличивается с осени 2020-го года.