Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса Международной ассоциации Гэллап. В Украине опрос проводили Фонд «Демократические инициативы» и Киевский международный институт социологии.

Социологи говорят, что в начале 2020 года было распространено мнение, что угроза от коронавируса преувеличена. Во время первого пика заболевания количество сторонников этого мнения уменьшилась, но летом, когда несколько уменьшилось количество инфицированных, вера в преувеличения проблемы начала расти.

Она также возрастала осенью, когда началась так называемая вторая волна заболеваемости. Возрастание уверенности в преувеличении кризиса остается и в конце 2020 года, говорят социологи.

Более склонны считать угрозу здоровью преувеличенной в Индии, Афганистане (по 58%), на Филиппинах (70%), Нигерии (64%) и Кении (60%).

В то же время в Финляндии, Японии, Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Грузии наоборот более 70% считают, что угроза не преувеличена.

Глобальное изучение отношения к коронавирусному кризису Международной ассоциацией Гэллап охватило 47 стран мира и около 45000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. В течение всего 2020 Международная ассоциация Гэллап следила за развитием глобального отношения населения к пандемии. В обнародованном исследовании представлены данные четвертой волны глобального мониторинга. В Украине опрос проводился Фондом Демократические инициативы и КМИС в начале декабря 2020 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Напомним, подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.