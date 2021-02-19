Верховная рада не стала вводить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект № 3526 парламентарии приняли во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Редакция документа к первому чтению предусматривала изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать предлагали за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

Наказывать админвзысканиями хотели также за выжигание торфяников и нарушение требований пожарной безопасности в зоне отчуждения.

Штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Однако ко второму чтению из документа убрали все штрафы.

Теперь этот закон лишь запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Ответственность за нарушение запрета в этом документе не прописана.

В начале сентября Рада приняла этот закон в первом чтении за основу.

Напомним, прошлой весной Кабинет министров предложил Верховной Раде повысить до 6 тысяч гривен штраф за поджог сухостоя.