Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить до 6 тысяч гривен штраф за поджог сухостоя.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство предлагает повысить штраф за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух», — написал он.

Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена.

«Мы предлагаем повысить штрафы с 85 гривен до 6 тысяч», — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, 27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева загорелись плавни. Ранее вечером 18 марта возле Херсона также загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.