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Вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.
Видеозапись масштабного пожара оказалась в распоряжении НикВести.
Пожар начался 18 марта между реками Чаук и Конка, на левом берегу Днепра, сразу напротив центра города Херсона, на территории национального парка «Нижнеднепровский».
Огонь виден во всех частях города: с набережной парка Славы, Жилпоселка и микрорайона Шуменский. Спасателям пришлось тушить пожар катером с воды.
Напомним, в Николаеве 19 марта произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.
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Вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.
Видеозапись масштабного пожара оказалась в распоряжении НикВести.
Пожар начался 18 марта между реками Чаук и Конка, на левом берегу Днепра, сразу напротив центра города Херсона, на территории национального парка «Нижнеднепровский».
Огонь виден во всех частях города: с набережной парка Славы, Жилпоселка и микрорайона Шуменский. Спасателям пришлось тушить пожар катером с воды.
Напомним, в Николаеве 19 марта произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.