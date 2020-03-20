Вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.

Видеозапись масштабного пожара оказалась в распоряжении НикВести.

Пожар начался 18 марта между реками Чаук и Конка, на левом берегу Днепра, сразу напротив центра города Херсона, на территории национального парка «Нижнеднепровский».

Огонь виден во всех частях города: с набережной парка Славы, Жилпоселка и микрорайона Шуменский. Спасателям пришлось тушить пожар катером с воды.

Фото: Голос

Напомним, в Николаеве 19 марта произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.