Фото Svitlana Chebanova (Facebook) - вид с Ингульского моста

27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева загорелись плавни.

Об этом в Facebook сообщают жители Николаева.

Столбы дыма виднеются с Ингульского моста и микрорайона Соляные. Николаевцы отмечают, что пепел разносит ветром за пределы Ракетного Урочища.

Фото Nina Hagen (Facebook) - Вид с микрорайона Соляные Фото Svetlana Chebanova (Facebook) - Пепел над Спасской

Напомним, вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.