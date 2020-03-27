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27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева загорелись плавни.
Об этом в Facebook сообщают жители Николаева.
Столбы дыма виднеются с Ингульского моста и микрорайона Соляные. Николаевцы отмечают, что пепел разносит ветром за пределы Ракетного Урочища.
Напомним, вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.
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27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева загорелись плавни.
Об этом в Facebook сообщают жители Николаева.
Столбы дыма виднеются с Ингульского моста и микрорайона Соляные. Николаевцы отмечают, что пепел разносит ветром за пределы Ракетного Урочища.
Напомним, вечером 18 марта возле Херсона загорелись плавни. Небо закрыла высокая стена огня и столбы черного дыма. Потушить огонь удалось только на следующий день.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль