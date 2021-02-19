Жителей Чехии обязали носить в общественных местах респираторы типа FFP2.
Об этом сообщает idnes.cz.
Такое решение правительство приняло в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 февраля граждане обязаны носить респираторы в магазинах, общественном транспорте, больницах и местах скопления большого количества людей.
По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, в качестве альтернативы люди смогут использовать респираторы KN95, или две хирургические маски, надетые друг на друга.
Напомним, в мире по состоянию на утро 19 февраля сделали уже более 193 млн прививок против коронавируса. В целом вакцинация началась в 87 странах.
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Жителей Чехии обязали носить в общественных местах респираторы типа FFP2.
Об этом сообщает idnes.cz.
Такое решение правительство приняло в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 февраля граждане обязаны носить респираторы в магазинах, общественном транспорте, больницах и местах скопления большого количества людей.
По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, в качестве альтернативы люди смогут использовать респираторы KN95, или две хирургические маски, надетые друг на друга.
Напомним, в мире по состоянию на утро 19 февраля сделали уже более 193 млн прививок против коронавируса. В целом вакцинация началась в 87 странах.