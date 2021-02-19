Жителей Чехии обязали носить в общественных местах респираторы типа FFP2.

Об этом сообщает idnes.cz.

Такое решение правительство приняло в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 февраля граждане обязаны носить респираторы в магазинах, общественном транспорте, больницах и местах скопления большого количества людей.

По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, в качестве альтернативы люди смогут использовать респираторы KN95, или две хирургические маски, надетые друг на друга.