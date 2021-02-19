Из-за недостатка боеприпасов отказ от соблюдения режима тишины на Донбассе создаст проблемы для Украины, заявил советник главы Офиса президента, представитель украинской делегации в Алексей Арестович.

Об этом он заявил в эфире канала «1+1».

— Открываем огонь. Что будет дальше? Десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало — в никуда, потому что дисциплина огня очень низкая в Вооруженных силах Украины, я это говорю как майор резерва, который воевал в первой линии, — сказал он.

Недостаток боеприпасов он объяснил отсутствием патронных и снарядных заводов.

Также Арестович заявил, что отказ от перемирия приведет к значительному увеличению жертв среди украинских военных, в то же время и при перемирии, и при интенсивных боевых действиях линия фронта все равно останется такой, как сейчас. То есть погибших будет больше, но освобожденных земель на Донбассе больше не станет.

— Фронт стоит на месте, достижений, которые могут изменить политическую ситуацию, не будет, а будут погибать в 5-10 раз больше военнослужащих. А зачем? — сказал он.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, так как российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».