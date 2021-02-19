В международном аэропорту «Днепропетровск» началось строительство нового аэродрома, в том числе новой взлетно-посадочной полосы. Объект должен быть завершен в 2023 году.

Об этом сообщил глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков, пишет Бабель.

– Все подготовительные работы завершены, тендер проведен, договор подписан. Началось строительство. Через 36 месяцев в Днепре будет построен новый и современный аэродром. Мы позаботились, чтобы на все время строительства функционировала старая взлетно-посадочная полоса, - сказал Хомяков.

Также будет построен новый терминал аэропорта, который сдадут в эксплуатацию уже через 18 месяцев.

Первая очередь строительства предусматривает все грунтовые работы, новый перрон и рулежные дорожки для соединения нового терминала со старой полосой (на время строительства новой).

– Это означает, что пассажиры смогут воспользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном уже к концу следующего года, - отметил Хомяков.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подготовительные работы в аэропорту стартовали в сентябре 2020 года. Тогда же компания «НС-Днепр» начала строить новый пассажирский и VIP-терминалы. Взлетно-посадочную полосу планируют построить длинной в 3,2 км. Согласно отчету госэкспертизы, стоимость проекта — 6,23 млрд грн. На 2021 год Кабмин выделил на строительство 1,4 млрд грн.

Напомним, компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») возобновит регулярные рейсы в Киев из «Николаевский международный аэропорт» 28 марта.