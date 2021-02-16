Компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») возобновит регулярные рейсы в Киев из «Николаевский международный аэропорт» 28 марта.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.

По его словам, руководство компании «Роза Ветров» приняло решение возобновить полеты в Шарм-эль-Шейх с 1 марта, и с 28 марта в Киев.

Федор Барна также отмечает, что на данный момент на коммунальном предприятии ведутся работы по завершению процесса обновления оборудования системы посадки и его полноценному запуску в работу.

Напомним, что 1 августа 2020 года, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»). Однако, в декабре 2020 года компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Также отметим, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета получило на реконструкцию систем светосигнального оборудования аэродрома 41 миллион гривен. Деньги на его установку частично были выделены из Государственного фонда регионального развития Украины.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

16 февраля коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт объявило тендер почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.