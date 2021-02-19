Китай сообщил, что четыре бойца народно-освободительной армии были убиты в столкновении с индийскими военными на спорной территории в июне 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

19 февраля официальная армейская газета Китая PLA Daily сообщила, что командир батальона Чэнь Хунцзюнь и трое солдат - Чэнь Сянжун, Сяо Сиюань и Ван Чжоран - погибли в «ожесточенной борьбе», защищая границу, и получили посмертные награды.

Согласно сообщению PLA Daily, «иностранные военные» войска нарушили соглашение с Китаем и перешли границу на китайскую сторону, чтобы установить палатки.

Индийская сторона рассказывает о конфликте с другой стороны, так CNN сообщили, что спор начался из-за китайской палатки, построенной накануне столкновения. Индийские войска, по данным источника, снесли его. На следующий день китайские солдаты, вооруженные камнями и бамбуковыми палками с гвоздями, вернулись и напали на неподготовленные индийские войска.

В комментариях, опубликованных в официальном аккаунте Министерства обороны Китая в социальной сети, пресс-секретарь Жэнь Гоцян обвинил Индию в «искажении правды, введении в заблуждение международного общественного мнения и клевете на китайских офицеров и солдат в пограничных войсках». Он сказал, что Китай «проявлял высокую степень сдержанности, чтобы поддерживать связи между двумя странами и вооруженными силами, и работал над охлаждением ситуации».

Напомним, на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.