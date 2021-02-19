Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал на ближайших заседаниях СНБО решения по офшорам и государственным недрам.

Об этом он сказал в пятницу, 19 февраля, в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, пишет Корреспондент.

— Далее будет. Далее будут офшоры, собственность, далее будет все, что с 90-тых украли у украинского народа — будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе, — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседания СНБО будет больше решений и они будут «интереснее», в частности, будущие решения будут касаться нардепов.

— На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать, — подчеркнул Алексей Данилов.

Алексей Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

— И то, что касается украинских недр. Отдельная вообще ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Не надо. Закончились эти времена, — заявил секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов пообещал разоблачение депутатов, которые имеют бизнес в России, и которые постоянно ездят в Москву.

Как сообщалось, сегодня совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.