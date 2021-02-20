Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской сфере безопасности конференции.
По его мнению, сейчас члены Альянса имеют историческую возможность восстановить доверие и усилить единство.
— Мы стоим перед большими вызовами — нарастание мощи Китая, коварные кибератаки, подрывные технологии, изменение климата, дестабилизирующее поведение России, постоянная угроза терроризма. Ни одна страна или континент не может справиться с этими вызовами самостоятельно ... Мы должны усилить свою преданность трансатлантической солидарности не на словах, а на деле, — отметил генсек НАТО.
По его словам, странам НАТО следует увеличить финансирование на общую оборону, со справедливым распределением взносов, проводить консультации по всем вопросам общей безопасности и определить общее стратегическое видение будущего Альянса.
Во-вторых, отмечает Йенс Столтенберг, Альянсу стоит расширить свой подход к обороне.
— Наши потенциальные соперники используют все доступные инструменты — военные, политические, экономические - для создания вызовы для наших институтов, ослаблять наши общества и подрывать нашу безопасность. Конечно, для защиты своих стран нам нужны сильные военные силы — но также нужны сильные общества, — отметил генсек Альянса.
Поэтому странам НАТО важно тщательно заботиться об устойчивости своих обществ, с четкими целями для каждой страны и совместной оценкой уязвимостей.
Йенс Столтенберг отметил, что Альянсу важно защищать «порядок, основанный на правилах», что начинается с защиты фундаментальных ценностей в собственных странах.
— Мы должны подтвердить приверженность своим ценностям, усиливать наши демократии и защищать наши институции, потому что это делает нас теми, кем мы есть, — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 примет участие 31 тысяча военнослужащих.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской сфере безопасности конференции.
По его мнению, сейчас члены Альянса имеют историческую возможность восстановить доверие и усилить единство.
— Мы стоим перед большими вызовами — нарастание мощи Китая, коварные кибератаки, подрывные технологии, изменение климата, дестабилизирующее поведение России, постоянная угроза терроризма. Ни одна страна или континент не может справиться с этими вызовами самостоятельно ... Мы должны усилить свою преданность трансатлантической солидарности не на словах, а на деле, — отметил генсек НАТО.
По его словам, странам НАТО следует увеличить финансирование на общую оборону, со справедливым распределением взносов, проводить консультации по всем вопросам общей безопасности и определить общее стратегическое видение будущего Альянса.
Во-вторых, отмечает Йенс Столтенберг, Альянсу стоит расширить свой подход к обороне.
— Наши потенциальные соперники используют все доступные инструменты — военные, политические, экономические - для создания вызовы для наших институтов, ослаблять наши общества и подрывать нашу безопасность. Конечно, для защиты своих стран нам нужны сильные военные силы — но также нужны сильные общества, — отметил генсек Альянса.
Поэтому странам НАТО важно тщательно заботиться об устойчивости своих обществ, с четкими целями для каждой страны и совместной оценкой уязвимостей.
Йенс Столтенберг отметил, что Альянсу важно защищать «порядок, основанный на правилах», что начинается с защиты фундаментальных ценностей в собственных странах.
— Мы должны подтвердить приверженность своим ценностям, усиливать наши демократии и защищать наши институции, потому что это делает нас теми, кем мы есть, — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 примет участие 31 тысяча военнослужащих.