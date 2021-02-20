Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской сфере безопасности конференции.

По его мнению, сейчас члены Альянса имеют историческую возможность восстановить доверие и усилить единство.

— Мы стоим перед большими вызовами — нарастание мощи Китая, коварные кибератаки, подрывные технологии, изменение климата, дестабилизирующее поведение России, постоянная угроза терроризма. Ни одна страна или континент не может справиться с этими вызовами самостоятельно ... Мы должны усилить свою преданность трансатлантической солидарности не на словах, а на деле, — отметил генсек НАТО.

По его словам, странам НАТО следует увеличить финансирование на общую оборону, со справедливым распределением взносов, проводить консультации по всем вопросам общей безопасности и определить общее стратегическое видение будущего Альянса.

Во-вторых, отмечает Йенс Столтенберг, Альянсу стоит расширить свой подход к обороне.

— Наши потенциальные соперники используют все доступные инструменты — военные, политические, экономические - для создания вызовы для наших институтов, ослаблять наши общества и подрывать нашу безопасность. Конечно, для защиты своих стран нам нужны сильные военные силы — но также нужны сильные общества, — отметил генсек Альянса.

Поэтому странам НАТО важно тщательно заботиться об устойчивости своих обществ, с четкими целями для каждой страны и совместной оценкой уязвимостей.

Йенс Столтенберг отметил, что Альянсу важно защищать «порядок, основанный на правилах», что начинается с защиты фундаментальных ценностей в собственных странах.

— Мы должны подтвердить приверженность своим ценностям, усиливать наши демократии и защищать наши институции, потому что это делает нас теми, кем мы есть, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 примет участие 31 тысяча военнослужащих.