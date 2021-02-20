Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран провели телефонные переговоры. США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.
Об этом Ллойд Остин написал в своем Twitter.
Глава Пентагона заявил о приверженности укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ.
— Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии, — написал Ллойд Остин.
Ранее сообщалось, что США продолжат оказывать Украине «активную экономическую и военную помощь». Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран провели телефонные переговоры. США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.
Об этом Ллойд Остин написал в своем Twitter.
Глава Пентагона заявил о приверженности укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ.
— Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии, — написал Ллойд Остин.
Ранее сообщалось, что США продолжат оказывать Украине «активную экономическую и военную помощь». Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.