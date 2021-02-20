Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно установить виновных в гибели активистов во время Революции достоинства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины! — подчеркнул он.

Владимир и Елена Зеленские почтили память Героев Небесной сотни

Он напомнил, что кому-то из героев Небесной сотни не было восемнадцати, а кто-то уже имел внуков; кто-то приехал из маленького поселка, а кто-то всю жизнь провел в столице.

— Женщины и мужчины разных возрастов, профессий, религий, национальностей. Их объединили ценности. Достоинство, свобода и независимость Украины, — отметил президент.

Как сообщалось, в Украине согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года отмечают 20 февраля День Героев Небесной Сотни.