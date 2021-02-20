Глава Верховной рады Дмитрий Разумков официально созвал внеочередное заседание парламента. Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

На внеочередном заседании Совета народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Речь идет о законопроекте, который ветировал президент Владимир Зеленский и вернул в Раду с предложениями.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому ужесточат наказание за производство и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие.