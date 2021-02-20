В Ереване сегодня, 20 февраля, возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет РБК-Украина.

Один из лидеров оппозиции, кандидат в премьеры Вазген Манукян, выступая на сцене перед протестующими предложил план «А» и план «Б» для отставки Пашиняна.

Первый план, по словам Вазгена Манукяна, заключается в постепенном «разрушении опор», на которых держится власть Пашиняна. Как пояснил оппозиционер, «опорами» являются армяне, не понимающие, куда идет страна, силовики и депутаты, поддерживающие политику Пашиняна.

Другой же план, так называемый план «Б» — это «молниеносно быстрый» захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.

— В любой момент, это будет сегодня, может быть через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем по пути «А», всегда готовы к пути «Б». Но для этого надо организоваться. Пойдем все, — подчеркнул Вазген Манукян.

Сейчас большие колонны протестующих движутся по четырем направлениям к площади перед парламентом Армении. Оппозиция обещает, что эти акции неповиновения будут бессрочными.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.