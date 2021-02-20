В Ереване сегодня, 20 февраля, возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.
Об этом пишет РБК-Украина.
Один из лидеров оппозиции, кандидат в премьеры Вазген Манукян, выступая на сцене перед протестующими предложил план «А» и план «Б» для отставки Пашиняна.
Первый план, по словам Вазгена Манукяна, заключается в постепенном «разрушении опор», на которых держится власть Пашиняна. Как пояснил оппозиционер, «опорами» являются армяне, не понимающие, куда идет страна, силовики и депутаты, поддерживающие политику Пашиняна.
Другой же план, так называемый план «Б» — это «молниеносно быстрый» захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.
— В любой момент, это будет сегодня, может быть через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем по пути «А», всегда готовы к пути «Б». Но для этого надо организоваться. Пойдем все, — подчеркнул Вазген Манукян.
Сейчас большие колонны протестующих движутся по четырем направлениям к площади перед парламентом Армении. Оппозиция обещает, что эти акции неповиновения будут бессрочными.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.
Напомним, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.
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В Ереване сегодня, 20 февраля, возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.
Об этом пишет РБК-Украина.
Один из лидеров оппозиции, кандидат в премьеры Вазген Манукян, выступая на сцене перед протестующими предложил план «А» и план «Б» для отставки Пашиняна.
Первый план, по словам Вазгена Манукяна, заключается в постепенном «разрушении опор», на которых держится власть Пашиняна. Как пояснил оппозиционер, «опорами» являются армяне, не понимающие, куда идет страна, силовики и депутаты, поддерживающие политику Пашиняна.
Другой же план, так называемый план «Б» — это «молниеносно быстрый» захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.
— В любой момент, это будет сегодня, может быть через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем по пути «А», всегда готовы к пути «Б». Но для этого надо организоваться. Пойдем все, — подчеркнул Вазген Манукян.
Сейчас большие колонны протестующих движутся по четырем направлениям к площади перед парламентом Армении. Оппозиция обещает, что эти акции неповиновения будут бессрочными.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.
Напомним, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.