В Украине впервые проверили реки на наличие возможных загрязнений, чтобы подробнее исследовать проблемы речных бассейнов страны. В результате, были обнаружены ряд загрязнителей, а также химикаты и наркотики.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, презентуя отчет о деятельности ведомства, пишет «Старна».

— Впервые в Украине был проведен скрининг загрязняющих веществ. Скрининг — это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тыс. различных соединений. К сожалению, в Украине нет возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы, — сказал он.

Валентин Шпихта также рассказал, что проверка была в реках Днепр, Дон и Днестр. В результате, были обнаружены пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и даже антидепрессанты.

По словам председателя Госводагентства, скрининг поможет определить специфические показатели каждого речного бассейна, а также составить план мониторинга показателей.

Напомним, Киев попал в десятку городов мира с самым грязным воздухом.