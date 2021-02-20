Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.
Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
В санкционный список попали:
Конкретно санкции против Виктора Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.
Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.
Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
В санкционный список попали:
Конкретно санкции против Виктора Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.
Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.