Макет корвета «Владимир Великий»

Минобороны планирует доработать проект постройки корвета класса «Владимир Великий» и достроить корабль, как флагман украинского флота.

О таких планах изданию Defense Express сообщил заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

После доработки проекта, корабль сменит классификацию с корвета на фрегат и после своей достройки должен будет заменить нынешний флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».

— Сейчас Минобороны инициирована программа достройки национального корвета по-новому переформатированном и доработанному проекту. По своему водоизмещению и возможностями, корветы проекта 58250 ближе к кораблям, которые сейчас классифицируются в отдельный суб-класс — многофункциональные фрегаты ближней морской зоны. Поэтому есть вариант внести соответствующие изменения в «Владимир Великий» и получить замену фрегату «Гетман Сагайдачный», который находится в эксплуатации уже 27 лет, — заявил Александр Миронюк.

Напомним, программа по строительству четырех корветов общей стоимостью около 2 миллиардов долларов предусматривала спуск на воду первого из них – «Владимира Великого» - в 2015 году. Корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 2010 году.

Известно, что к 2021 году Военно-морские силы хотели получить в общей сложности четыре «корвета». Общий же объем финансирования программы строительства кораблей составлял 16,22 миллиарда гривен.

В апреле 2015 года Президент Петр Порошенко пообещал, что Украина восстановит боеспособность своих Военно-морских сил. При этом украинский флот должны привести в соответствие со стандартами стран НАТО.

В мае 2015 года во время подписания Меморандума о расширении сотрудничества предприятий Николаевской и Херсонской областей с ГК «Укроборонпром» в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков заявил, что в 2016 году планируется финансирование и строительство корабля класса «корвет» на Черноморском судостроительном заводе.

В октябре 2016 года командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что корвет «Владимир Великий» таки достроят. Но никакие конкретные временные рамки не назывались.

Также напомним, что во время визита президента в Николаев в июле 2019 года, министр обороны Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе», на что Зеленский дал согласие.

В свою очередь народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) строительство военных кораблей класса «корвет» технически невозможно.

Также напомним, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского достройка корвета «Владимир Великий» должна завершиться до конца 2023 года.

При этом 1 июля 2020 года Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что возобновление проекта строительства корветов в Украине начнется не раньше 2022 года.

18 декабря 2020 года стало известно, что несмотря на поручение Владимира Зеленского, «Николаевский судостроительный завод» не сможет достроить корвет «Владимир Великий».