В США проверят все самолеты Boeing-777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 после того, как недавно у одного из самолетов вскоре после вылета загорелся двигатель.

Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления США, пишет hromadske.

В управлении планируют изучить все данные о безопасности самолетов после инцидента 20 февраля. В частности, особое внимание будут обращать на лопасти вентилятора в двигателе.

Авиакомпания United Airlines, самолет которой и попал в аварию, временно прекращает эксплуатацию 24 Boeing-777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112. Кроме того, компания Boeing рекомендует всем авиакомпаниям остановить эксплуатацию Boeing-777 до окончания проверки Федерального управления.

Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что предварительный анализ двигателя самолета показал, что две лопасти вентилятора сломались, а остальные были повреждены. Вероятно, одна лопасть вентилятора в двигателе оторвалась и задела еще одну, передает CNN со ссылкой на источники в следствии.

Напомним, что самолет Boeing-777-200 авиакомпании United Airlines 20 февраля вылетел из Денвера (Колорадо) в Гонолулу на Гавайях. Однако вскоре после вылета у самолета загорелся двигатель — пилоты совершили аварийную посадку.