Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Нигерии.

Об этом пишет BBC.

Причиной падения самолета стала неисправность двигателя, сообщил пресс-секретарь ВВС Нигерии. Авария произошла неподалеку взлетной полосы в столице Абудже.

Указывается, что самолет вылетел, чтобы спасти 42 похищенных из школы-интерната человек. Начальник авиационного штаба уже распорядился провести расследование.

Напомним, что самолет Boeing-777-200 авиакомпании United Airlines 20 февраля вылетел из Денвера (Колорадо) в Гонолулу на Гавайях. Однако вскоре после вылета у самолета загорелся двигатель — пилоты совершили аварийную посадку.