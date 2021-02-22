Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Нигерии.
Об этом пишет BBC.
Причиной падения самолета стала неисправность двигателя, сообщил пресс-секретарь ВВС Нигерии. Авария произошла неподалеку взлетной полосы в столице Абудже.
Указывается, что самолет вылетел, чтобы спасти 42 похищенных из школы-интерната человек. Начальник авиационного штаба уже распорядился провести расследование.
Напомним, что самолет Boeing-777-200 авиакомпании United Airlines 20 февраля вылетел из Денвера (Колорадо) в Гонолулу на Гавайях. Однако вскоре после вылета у самолета загорелся двигатель — пилоты совершили аварийную посадку.
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Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Нигерии.
Об этом пишет BBC.
Причиной падения самолета стала неисправность двигателя, сообщил пресс-секретарь ВВС Нигерии. Авария произошла неподалеку взлетной полосы в столице Абудже.
Указывается, что самолет вылетел, чтобы спасти 42 похищенных из школы-интерната человек. Начальник авиационного штаба уже распорядился провести расследование.
Напомним, что самолет Boeing-777-200 авиакомпании United Airlines 20 февраля вылетел из Денвера (Колорадо) в Гонолулу на Гавайях. Однако вскоре после вылета у самолета загорелся двигатель — пилоты совершили аварийную посадку.