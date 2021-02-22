Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни.

Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину, заявила она во время брифинга.

По словам Светланы Шаталовой, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику — в феврале.

— Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыли уже по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину, - заявила Светлана Шаталова.

Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним, во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.