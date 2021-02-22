В Министерстве иностранных дел заявили, что не следует рассматривать действия частных компаний как позицию государства и добавили, что Австрия осуждает незаконную аннексию Крыма. Так в ведомстве отреагировали на участие архитектурного бюро в строительстве оперного театра в аннексированном Севастополе.

Об этом «Укринформу» сообщили в Министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

В ведомстве заверили, что поддерживают независимость и целостность Украины, осуждают аннексию Крыма, а также поддерживают политику ЕС относительно непризнания оккупации, включая режим санкций.

В МИД говорят, что факт аннексии определяется или не признается только государствами, а действия частных компаний не следует рассматривать как нарушение политики непризнания.

— Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут быть «нарушением» политики непризнания, - отметили в министерстве.

Кроме того, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя «запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом».

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au будет строить один из проектов президента России Владимира Путина в оккупированном Севастополе — оперный театр.