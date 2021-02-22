Власти Японии заявили о нехватке препарата для прививок от COVID-19 компании Pfizer. Из-за этого вакцинация пожилых людей будет идти медленнее, чем планировалось изначально.

Об этом сказал министр административной реформы Таро Коно, который отвечает за кампанию по вакцинации в стране, сообщает Kyodo.

По его словам, из-за развертывания дополнительных производственных мощностей Pfizer поставки вакцины до мая будут идти в ограниченных количествах.

В связи с этим пожилых японцев начнут прививать, как и планировалось, в апреле, но вакцина будет доступна только в некоторых регионах страны и для определенных возрастных групп.

Таро Коно отметил, что график поставок препарата пока не до конца ясен, и власти не уверены, что смогут завершить вакцинацию граждан старше 65 лет (это около 36 миллионов человек) в крупных городах в установленные сроки.

Напомним, программа вакцинации от коронавируса в Японии стартовала стартовала 17 февраля.