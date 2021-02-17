В среду, 17 февраля, в Японии стартовала программа вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

Согласно планам, первые дозы вакцины получат около 40 тысяч медицинских работников.

— Мы собираемся приступить к вакцинации, которая, как полагают, является самым сильным оружием в борьбе с коронавирусом. Мы надеемся, что многие люди будут вакцинированы после точного понимания преимуществ и рисков, — заявил министр по делам административной реформы Японии Коно Таро.

Согласно планам, прививки получат еще около 3,7 млн медицинских работников после первой группы.

В течение нескольких дней правительство определит, каким образом следует распределять вакцины на основе целевых показателей, которые будут представлены местными органами власти в среду.

Правительство также предложило муниципалитетам составить планы по вакцинации около 36 млн человек в возрасте 65 лет и старше. Оно надеется завершить вакцинацию пожилых людей в течение двух месяцев и трех недель, начиная с апреля.

Правительство планирует сообщить подробности об эффективности и побочных эффектах вакцин после того, как первые 20 тысяч человек получат прививки.

Как сообщает Reuters, власти Японии спешат вакцинировать свое население, чтобы летом провести Олимпийские игры.

Планируется обеспечить к середине 2021 года достаточное количество вакцин для всего 126-миллионного населения. Коно отметил, что полное развертывание кампании по вакцинации может занять год.

Япония подписала контракты на закупку в общей сложности 314 миллионов доз у компаний Pfizer, AstraZeneca Plc и Moderna Inc. — этого достаточно для 157 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Японии на помойку отправятся огромные объемы антикоронавирусной вакцины производства компании Pfizer. А все потому, что Япония приобрела немало вакцины, но почти не закупила специальных шприцов для нее.