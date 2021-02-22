Филиппины одобрили использование китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

Об этом пишет LB.ua.

В то же время ее использования будет иметь определенные ограничения — ее не будут колоть медицинским работникам, имеющим повышенный риск заразиться коронавирусом.

Начальник местного управления по продовольствию и медикаментам Роландо Энрике Доминго объяснил, что вакцина Sinovac показала меньшую эффективность среди медиков по сравнению со здоровыми людьми в возрасте 18-59 лет.

— По мнению наших экспертов, эта вакцина — не лучшая для них (медиков, - прим.), - сказал Роландо Энрике Доминго, сославшись на клинические испытания в Бразилии (где эту вакцину кололи только медикам), Турции и Индонезии.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Турции — 91,25% при аналогичных испытаниях, а в Бразилии — не более 50%.

Вакцина CoronaVac от китайской фирмы Sinovac — третий препарат против коронавируса, разрешенный к использованию в Филиппинах. Страна получит 600 тысяч доз этой вакцины из Китая в виде гуманитарной помощи.

Как и Украина, Филиппины также получат 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной программы COVAX.

Напомним, что Украина договорилась с индийской компанией Serum Institute об увеличении объемов поставок вакцины от коронавируса NovaVax.