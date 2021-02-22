Украина договорилась с индийской компанией Serum Institute об увеличении объемов поставок вакцины от коронавируса NovaVax.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Новое время».
— Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора, - проинформировал Максим Степанов.
Таким образом Украина ожидает получить 15 миллионов доз вакцин NovaVax, произведенной в Индии, начиная с июля 2021 года, добавил глава Минздрава.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех желающих.
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Украина договорилась с индийской компанией Serum Institute об увеличении объемов поставок вакцины от коронавируса NovaVax.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Новое время».
— Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора, - проинформировал Максим Степанов.
Таким образом Украина ожидает получить 15 миллионов доз вакцин NovaVax, произведенной в Индии, начиная с июля 2021 года, добавил глава Минздрава.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех желающих.