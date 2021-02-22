Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех желающих.

Об этом пишет «Укринформ».

— Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, — вакцинируется, - пояснил он.

В то же время Виктор Ляшко отметил, что вакцинация будет происходить поэтапно и в пределах очереди, ведь возможности провакцинировать сразу всех желающих нет. Для этого правительство разработало национальный план, предусматривающий несколько этапов вакцинации. Первыми прививки получат наиболее уязвимые группы населения.

Также он подчеркнул, что детям вакцинацию от коронавируса пока делать не будут, ведь ни один препарат еще не проходил исследования на несовершеннолетних.

Напомним, во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.