Президент Владимир Зеленский анонсировал проект по обновлению железнодорожного сообщения для крупнейших агломераций Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля, пишет LB.ua.

— Сейчас мы готовим проект City Express — это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения. Который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр, - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в Киеве проект уже находится на стадии переговоров с потенциальным инвестором, в Харькове и Днепре пока только разрабатывается проект.

Напомним, что ориентировочный объем инвестиций, необходимый для модернизации железнодорожного вокзала в Николаеве, составляет 80 миллионов гривен.