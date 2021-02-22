Оккупационные власти Крыма нарушают право жителей полуострова разговаривать на родном для них языке и запрещают использование украинского и крымскотатарского языков.

Об этом сообщают представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

– Оккупационные «власти» Крыма фактически запретили использовать украинский, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей использования языка и его развития на Крымском полуострове нет, - сообщают в представительстве.

В Представительстве президента Украины в АР Крым выразили уверенность, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и снова можно будет «говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках».

Напомним, всех задержанных ночью в оккупированном Крыму мусульман арестовали до середины апреля.