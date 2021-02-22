По состоянию на 10:00 22 февраля в Николаевской области зарегистрировано 123 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 41194 (+123) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 27577 (+65)

Первомайск - 1363;

Южноукраинск - 1391 (+2)

Вознесенск - 1001;

Очаков - 706;

Арбузинский район - 451;

Баштанский район - 593;

Березанский район - 519;

Братский район - 354;

Березнеговатский район - 250;

Веселиновский район - 382 (+1)

Витовский район - 1517 (+10);

Вознесенский район - 346;

Врадиевский район - 315;

Еланецкий район - 187;

Доманевский район - 407 (+23)

Казанковский район - 449;

Кривоозерский район - 285;

Николаевский район - 571 (+1)

Новобугский район - 365 (+3)

Новоодесский район - 895 (+17)

Очаковский район - 341;

Первомайский район - 484;

Снигиревский район - 445 (1).

Заболевание COVID-19 установлено в 1699 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 34662. Умерло всего от последствий COVID-19 - 768, за сутки - 1.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев — 53.