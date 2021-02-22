По состоянию на 10:00 22 февраля в Николаевской области зарегистрировано 123 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 41194 (+123) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1699 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 34662. Умерло всего от последствий COVID-19 - 768, за сутки - 1.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев — 53.
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По состоянию на 10:00 22 февраля в Николаевской области зарегистрировано 123 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 41194 (+123) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1699 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 34662. Умерло всего от последствий COVID-19 - 768, за сутки - 1.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев — 53.