В Украине за прошлые сутки, 21 февраля, зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев — 53.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что заболели 216 детей и 78 медработников. За сутки госпитализированы 1443 пациента, одновременно выздоровели 1353 человека. Летальных случаев зарегистрировано 53.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях, сообщил глава Минздрава.

Максим Степанов отметил, что за все время пандемии в Украине коронавирус обнаружен у 1 307 662 человек, из них уже выздоровели 1 147 426, умерло 25 156 пациентов.

Ранее стало известно, что Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину от COVID, произведенную в Индии. Поставка первой партии объемом 500 000 доз ожидается в феврале.