Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину от COVID, произведенную в Индии. Поставка первой партии объемом 500 000 доз ожидается в феврале.

Об этом сообщило посольство Индии в Украине на официальной странице в Facebook .

Сообщается, что в ближайшее время из Индии в Украину будет доставлена первая партия вакцины Covishield производства Serum Institute India. Отметим, это название британско-шведской вакцины AstraZeneca на индийском рынке.

Также в посольстве отметили, что личные просьбы украинского президента Владимира Зеленского и постоянные контакты с Министерством здравоохранения позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале.

«В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благополучие всех украинцев», — говорится в сообщении.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.