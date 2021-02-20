Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные — получат свои дозы вакцины на следующий день.
— У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие — на следующий день, — рассказал главный санврач.
Виктор Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные — получат свои дозы вакцины на следующий день.
— У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие — на следующий день, — рассказал главный санврач.
Виктор Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.