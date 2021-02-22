Президент Владимир Зеленский объявил о планах построить на подконтрольной территории Донбасса новый аэропорт — для гражданской авиации.

Об этом глава государства заявил во время форума «Украина 30», сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, уже в этом году власти планируют начать проектные работы. Пока будут искать место под строительство между Донецкой и Луганской областями.

— Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это опасно, - добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о планах построить новый международный аэропорт в Закарпатье в ближайшие два года.

Напомним, что в рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.