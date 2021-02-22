Николаевский городской голова Александр Сенкевич перенес заседание сессии городского совета на четверг, 11 марта.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 22 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Николаевский городской голова Александр Сенкевич перенес заседание сессии городского совета на четверг, 11 марта.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 22 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.