Николаевский городской голова Александр Сенкевич перенес заседание сессии городского совета на четверг, 11 марта.

Об этом свидетельствует его распоряжение от 22 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.

Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.