В Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который собирал секретную информацию о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ «Оплот».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, во время поездки в Россию гражданина Украины завербовали представители главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

По заданию российских кураторов, мужчина должен был получить от сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка, документацию о новой украинской бронетехнике.

– Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы, - рассказали в спецслужбе.

Мужчина был задержан «на горячем» во время получения им «полного комплекта технической документации», которая имеет гриф ограничения доступа.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, оперативники Службы безопасности Украины задержали на Одесчине командира разведывательной группы незаконных военных формирований «ЛНР».