На побережье Израиля вымыло десятки тонн мазуты, что привело к массовой гибели птиц и рыб.

Об этом сообщают The Times of Israel, Haaretz и BBC.

Мазута заполнила береговую линию в 190 км — от Рош а-Никра на севере до Ашкелона на юге. Местные власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе в истории страны и точно пока не знают ее причину.

Мазута начала появлятся на побережье с 17 февраля. По предварительным данным, причиной загрязнение мог стать нефтетанкер, который пострадал во время шторма 11 февраля. В тот день в 50 км от берега Израиля находилось около 10 кораблей, которые потенциально могли разлить топливо. Сейчас специалисты изучают спутниковые снимки, чтобы установить корабль.

Для очистки побережья привлечены военные. Вместе с ними работают экстренные службы и волонтеры. Власти Израиля рассматривает возможность судебного иска для получения миллионной компенсации. Причиненный ущерб еще оценивают.

Напомним, миллиардер и филантроп Билл Гейтс планирует в течение пяти лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы, направленные на борьбу с глобальными изменениями климата.