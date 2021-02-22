Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал фотографию, на которой он рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым на международной военно-технической выставке IDEX—2021 в Абу-Даби.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Он отметил, что участвовал в официальной церемонии открытия выставки как глава украинской делегации, а размещение руководителей делегаций во время шествия определяет протокол государства-организатора.

– Использовали практику, согласно которой личных гостей правящей семьи разместили в алфавитном порядке, - отметил он.

Вместе с тем министр подчеркивает, что он лично «не имел и не собирается иметь» никаких контактов с Кадыровым — главой российской делегации. Но считает, что не надо «шарахаться» от представителей России и показывать таким образом «слабость украинской стороны».

– Украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны, - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ждет объяснений от Олега Уруского относительно фото рядом с подконтрольным Кремлю главой Чечни Рамзаном Кадыровым.