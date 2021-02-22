Одесские коммунальщики очищают улицы от песочно-соляной смеси, оставшейся после снегопадов.

Об этом пишет Думская.

К уборке улиц Одессы от песчано-соляной смеси, использовавшейся во время недавних снегопадов и гололеда, приступили сотрудники КП «Городские дороги».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, всего работает 260 человек и 15 подметально-уборочных машин «Глобус». В первую очередь коммунальщики очищают магистральные дороги, а после этого они займутся другими улицами. Остатки смеси удаляют в том числе и под бортовым камнем.

В мэрии напоминают, что всего за зиму в Одессе использовали порядка 19 тысяч тонн смеси. По оценкам специалистов, на приведение всех городских улиц в порядок и ликвидацию последствий снегопадов коммунальщикам понадобится около месяца. Еще семь бригад моет остановки и убирает территорию возле них.

Напомним, местные власти Львова впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом.